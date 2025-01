Teams Community Day am 28.01.2025 in Hannover

Ende Januar findet der Teams Community Day statt, eine verteilte Community-Konferenz zum MS-365-Universum im Allgemeinen und zu Teams im Speziellen. In einer Mischung aus Vor-Ort-Konferenzen und Online-Beiträgen bringt das Format die Community zusammen.

In Hannover wird es ein lokales Event geben, das am 28. Januar 2025 in den Räumen vom ATD Systemhaus stattfindet. Die Agenda ist aktuell in Planung, es steht aber schon fest, dass es spannende Sessions u.a. zu Teams und zu Microsofts Copilot geben wird. Die Planung und Organisation liegt bei der MS Cloud and Collaboration Community Hannover (MSCCCH).

Das Event ist kostenlos und öffentlich – kurze Anmeldung genügt.

[TeamsCommunityDay Hannover 2025]

https://atd-systemhaus.de/teamscommunityday2025

