Nachlese Experts Live: “Design for Change: AD für das Cloud-Zeitalter”

Zu meiner Session “Design for Change: Active Directory für das Cloud-Zeitalter” auf der diesjährigen Experts Live in Erfurt gibt es ein umfangreiches Handout zum Nachlesen:

[Experts Live Germany: Die Relevanz von Active Directory (AD) im Cloud-Zeitalter]

https://www.it-p.de/news/experts-live-germany-die-relevanz-von-active-directory-ad-im-cloud-zeitalter/

Da mich einige Leute danach gefragt haben: eine Aufzeichnung von meiner Session gibt es nicht. Allerdings ist ein ähnlicher Vortrag von mir vor zwei Jahren auf der virtuellen Konferenz Cloud8 als Video verfügbar – allerdings auf Englisch:

[CloudEight Session 32 Design for Change Active Directory for the Cloud Age]

https://youtu.be/cTjYMeoN1QI

