Alle reden vom digitalen Wandel. Immer dabei: der Unterton, dass das alles nicht schnell genug gehe. Könnte es vielleicht sein, dass die IT-Abteilungen daran eine Mitschuld tragen?

In einer dreiteiligen Blog-Serie beleuchte ich, warum sich die IT emanzipieren muss. Moment mal, emanzipieren? Ja, denn allzu oft ist sie in einer undankbaren Rolle gefangen. Da holt sie auch niemand raus, das muss sie schon selbst tun.

Teil 1: Warum bekommt die IT ihr Projekt nicht genehmigt?

https://www.it-p.de/it-und-projekte/

Kurzlink zu diesem Artikel:

http://faq-o-matic.net/?p=8881