20 Jahre gruppenrichtlinien.de – Glückwunsch!

Vor genau 20 Jahren, am 13. Januar 2003, hat Mark Heitbrink seine Seite www.gruppenrichtlinien.de online gestellt. Sie hat sich damals in sehr kurzer Zeit zu der Adresse für Informationen, Tipps und Tricks zu Windows-Gruppenrichtlinien entwickelt. Das ist sie auch heute noch. Herzlichen Glückwunsch, Mark, zu diesem Erfolg und zu deiner Expertise in diesem Thema!

Der älteste Snapshot der Seite im Wayback Archive ist vom 6. April 2003, aber mit der damals verwendeten Frame-Technik der Webseite kommt das Archiv nicht gut klar. Trotzdem hier der Weg – Nostalgiker müssen einfach ein paar der Versionen ausprobieren:

[Gruppenrichtlinien.de]

https://web.archive.org/web/*/http://www.gruppenrichtlinien.de/

