Bilder nicht existierender Personengruppen herunterladen

Schnell & schmutzig: Ich brauchte “aus Gründen” ein paar Personenbilder, die symbolisch für, naja, Personen stehen. Diese Bilder sollen keine Rechte verletzen. Also habe ich welche von der Seite “This Person Does Not Exist” genommen.

Ruft man die Seite auf, bekommt man ein Bild, das eine KI sich ausgedacht hat. Über den URL https://thispersondoesnotexist.com/image kommt man ohne HTML-Beiwerk direkt zu dem Bild.

Und so kriegt man mit der PowerShell gleich zehn davon direkt als Dateien:

for ($i = 0; $i -lt 10; $i++) { Invoke-WebRequest -Uri "https://thispersondoesnotexist.com/image" -OutFile "C:\Daten\Images\InexistentPerson-$i.jpg" }

Verwandte Beiträge: Bilder aus Bilder entfernen blendet nur aus

Dieser Beitrag erschien zueerst auf Timos Blog. Hier mal etwas zum Schmunzeln für Zwischendurch: Entdeckt unter Windows 10 beim Versuch,... Bilder drucken in Windows 7

Gerade hatte ich eine Reihe von Bildern zu drucken. Es handelte sich um Fotos von Flipcharts, die ich in einem... ADModify herunterladen und ausführen

Alte Hasen in der IT erinnern sich gern an ADModify.NET, mit dem man recht komfortabel Massenänderungen an Objekten in Active...

Kurzlink zu diesem Artikel:

http://faq-o-matic.net/?p=8857