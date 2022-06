Alt, aber nützlich: 20 Jahre AD-Dokumentation mit José

In diesen Tagen ist José, mein kleines Tool zur automatisierten Dokumentation von Active Directory, 20 Jahre alt geworden. In dieser Zeit wurde es fast 200.000-mal heruntergeladen – rechnet man die englischsprachige Fassung dazu, dann sind es schon an die 210.000 Downloads.

Gemeinsam mit dem eigentlichen Active Directory, das auch schon seit langer Zeit nicht mehr ernsthaft funktionale Fortschritte macht, ist auch die Entwicklung von José in der letzten Zeit eher ruhig geworden. Das tut dem Tool aber keinen Abbruch, es leistet seine Dienste weiterhin zuverlässig (nur die aktuellsten Schema-Versionen ordnet es momentan nicht den Produktversionen zu). Das Tool ist “quick and dirty” entstanden, hat sich aber in vielen Situationen sehr bewährt – und wie die Downloads und das kontinuierliche Feedback zeigen, ist es auch weiterhin ein Standardwerkzeug für viele Admins.

Also: Herzlichen Glückwunsch, José!

Mehr zu dem Tool gibt es auf unserer José-Landingpage: https://www.faq-o-matic.net/jose/

