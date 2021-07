Es tut sich was bei der cim – der community in motion, einer der schönsten IT-Konferenzen überhaupt. Seit gestern gibt es weitere Informationen zum Neustart am 17. September 2021. Und ab dem 1. August wird es dann nicht nur das diesjährige Programm geben, sondern dann ist auch die Anmeldung möglich.

[cim lingen – community in motion]

https://cim-lingen.de/

