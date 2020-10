Das AD-Schema erweitern: Keine Magie

In einem Kundenprojekt war kürzlich abzuwägen, ob für bestimmte Informationen das Schema des Active Directory erweitert werden sollte. Um diesen Vorgang den Verantwortlichen gegenüber ein wenig einzuordnen, recherchierte ich ein wenig und fand einen älteren, aber gut geschriebenen Artikel von AD-Urgestein Brian Desmond:

[Extending the Active Directory Schema | IT Pro]

https://www.itprotoday.com/active-directory/extending-active-directory-schema

Brian stellt einige technische Zusammenhänge dar und zeigt vor allem gut auf, an welchen Stellen es Planung und Vorbereitung braucht. Beherzt man dies, dann ist eine Schema-Erweiterung keine Magie. Was im Artikel leider etwas kurz kommt, ist die technische Umsetzung. Dazu recherchiere ich dann noch ein wenig weiter – oder ich schreibe bei Gelegenheit selbst was dazu.

