SCCM: Status-Mail aus Task-Sequenz

In gewissen Fällen möchte man aus einer Task-Sequenz heraus eine Statusmail verschicken, hierbei führen wie gewohnt viele Wege zum Ziel.

Ein einfacher Weg ist hierbei natürlich PowerShell. Um den nötigen Customizing-Aufwand zu minimieren, habe ich ein Script geschrieben, welches den Computernamen, den Status des letzten Task-Sequenz-Schrittes und den Namen des aktuellen Schrittes automatisch abruft. Möchte man dieses Script einbinden, so braucht man lediglich einen „Run Powershell Script“ Step zu erstellen, wahlweise den Code als Package oder direkt zu hinterlegen und einen entsprechenden Namen zu setzen:

Sobald der Computer bei diesem Schritt ankommt, sendet er automatisch eine Mail in dem folgenden Format an die im Script hinterlegte Email Adresse: [Success]: Task Sequence „%Task Sequenz Name%“ on %Computername% (Step: „Status Mail: TS Success“)

Man kann diesen Schritt dann zum Beispiel an unterschiedliche Stellen in der Task Sequenz kopieren und z.B. abhängig von Task Sequenz Variablen entsprechende Statusmails versenden:

