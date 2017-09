NIST: Kennwortrichtlinien runterschrauben

Das US-Standardisierungsinstitut NIST hat kürzlich neue Empfehlungen zum sicheren Umgang mit IT-Systemen herausgegeben. Für viele erstaunlich: Man plädiert dort an einigen Stellen dafür, die typischen Anforderungen an Kennwörter zu reduzieren, statt sie zu erhöhen.

[NIST SP 800-63 Digital Identity Guidelines]

https://pages.nist.gov/800-63-3/

Eine lesenswerte Interpretation der Empfehlungen, die sich auf Kennwortrichtlinien beziehen, liefert Jackson Shaw auf DarkReading:

[Why Relaxing Our Password Policies Might Actually …]

https://www.darkreading.com/endpoint/why-relaxing-our-password-policies-might-actually-bolster-user-safety/a/d-id/1329826

