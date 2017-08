Certification Authority Authorization Records (CAA)

Im Rahmen einer Überprüfung einer Serververöffentlichung mittels des Qualys SSL Server Test ist dem einen oder anderen vielleicht schon der Punkt CAA Record aufgefallen.

Mittels des weiterführenden Links können weitere Infos über diesen neuen Resource Record abgerufen werden. Wer es ganz genau wissen will, kann sich das entsprechende RFC 6844 durchlesen (https://tools.ietf.org/rfc/rfc6844.txt). Eine deutschsprachige gut verständliche Zusammenfassung gibt es hier: https://gnuheidix.de/archives/64-DNS-CAA-Resource-Record.html

Unter https://sslmate.com/labs/caa/ befindet sich ein Syntax-Generator, welcher für die Kombination der eigenen Domain und diverser Zertifizierungsstellen die entsprechenden CAA Ressource Records erstellt. Das Ergebnis sieht dann etwa folgendermaßen aus:

So weit, so einfach. Interessant wird es, wenn man versucht, diese Einträge in einen Windows Server 2016 DNS zu bekommen.

Windows 2016 unterstützt mittels RFC 3597 Syntax das Anlegen unbekannter Einträge (unknown records).

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/dns/what-s-new-in-dns-server

„Unknown record support

An „Unknown Record“ is an RR whose RDATA format is not known to the DNS server. The newly added support for unknown record (RFC 3597) types means that you can add the unsupported record types into the Windows DNS server zones in the binary on-wire format. The windows caching resolver already has the ability to process unknown record types. Windows DNS server will not do any record specific processing for the unknown records, but will send it back in responses if queries are received for it.“