Angelo 1.5: Metareporting für Active Directory

Mein Metareporting-Tool Angelo für Active Directory hat nun nach vielen Jahren ein Update bekommen. Es ergänzt die Reports und behebt ein paar ärgerliche Fehler.

Angelo eignet sich gut, um einen ersten umfassenden Überblick über eine AD-Umgebung zu erhalten, ohne stundenlang in den GUI-Tools herumzuklicken. Es eignet sich auch als Basis, um den “Gesundheitszustand” und die Security-Konfiguration einzuschätzen. Anders als andere Tools berechnet es dabei keinen “Score” und keine Bewertung, sondern sammelt nur Report-Daten. Die sind dann mit Fachkenntnis zu interpretieren.

Vorsicht: In großen oder sicherheitskritischen Umgebungen sollten man sich den Einsatz von Angelo genehmigen lassen. Es führt sehr umfangreiche Abfragen an das AD durch, so dass das Sicherheits-Monitoring schon mal anschlagen kann.

Näheres zu Angelo:

[Angelo: Meta-Reporting für Active Directory | faq-o-matic.net]

https://www.faq-o-matic.net/2015/02/23/angelo-meta-reporting-fr-active-directory/

Und der Download:

Angelo: AD-Metareporting (15,9 KiB, 2.639-mal heruntergeladen, letzte Änderung am 19. September 2023)

