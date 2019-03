Hat man in der heutigen Zeit mit einer Active-Directory-Migration zu tun, so ist meist die eigentliche Migration der Computer und User das kleinste Übel. Durch die Anbindung diverser Systeme muss aber jede Identität eines Users in jedem angebundenen System berücksichtigt werden. Ein sehr gutes Beispiel hierfür ist Office 365, respektive die Azure-Active-Directory-Identität eines Benutzers, an der in der durchschnittlichen Umgebung mindestens eine Mailbox, ein Sharepoint-Profil und ein Skype-for-Business-/Teams-Account hängt.

Ein praktisches Verfahren hierzu mit einer PowerShell-Funktion habe ich hier beschrieben:

[Azure AD Identity umziehen – michael wessel Blog]

https://blog.michael-wessel.de/2019/02/14/azure-ad-identity-umziehen/

