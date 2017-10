Die OU eines AD-Users in ein Attribut kopieren

In einer AD-Migration bei einem Kunden sollten die Quell-OUs der Userkonten in einem freien Attribut gespeichert werden, um nach der Migration bei den Zielobjekten den ursprünglichen Ablageort feststellen zu können. Das folgende PowerShell-Skript erfüllte in der Quelldomäne die Aufgabe.

$Users = Get-ADUser -Filter * -SearchBase 'OU=Benutzer,DC=ad2016,DC=faq-o-matic,DC=net' foreach ($Account in $Users) { $Parent = (([adsi]"LDAP://$($Account.DistinguishedName)").Parent).Substring(7) $Account.Name + ': ' + $Parent Set-ADUser -Identity $Account.DistinguishedName -Add @{info=$Parent} }

