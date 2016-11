Didier Van Hoye hat in einem Artikel beschrieben, warum das Verkleinern von VHDX-Dateien in Hyper-V manchmal nicht funktioniert, woran das liegt und was man dann tun kann.

[You cannot shrink a VHDX file because you cannot shrink the volume on the virtual disk – Working Hard In IT]

https://blog.workinghardinit.work/2016/08/09/you-cannot-shrink-a-vhdx-file-because-you-cannot-shrink-the-volume-on-the-virtual-disk/

