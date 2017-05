In Kürze druckfisch: Das Hyper-V-Buch in der dritten, vollständig neuen Auflage

In wenigen Tagen erscheint beim Rheinwerk Verlag die dritte, völlig überarbeitete Auflage des Buchs zu Hyper-V. Das bewährte Autorenteam Nicholas Dille, Marc Grote, Nils Kaczenski und Jan Kappen hat das umfassende Werk zu Hyper-V für Windows Server 2016 umfassend neu bearbeitet und auf den aktuellen Stand gebracht. Völlig neu dabei sind Themen wie Container und Docker, Storage Spaces Direct oder Just Enough Administration. Natürlich verfolgt das Buch auch weiterhin das Ziel, sowohl für Einsteiger als auch für Kenner das passende Experten-Know-how bereitszustellen.

