ADFS: Den Systemzustand per PowerShell prüfen

Microsoft hat in der TechNet Gallery ein hilfreiches PowerShell-Modul veröffentlicht, das den Zustand einer ADFS-Installation überprüft. Es handelt sich um dieselbe Komponente, die auch innerhalb von Azure eingesetzt wird. Der folgende Blogbeitrag gibt einen Überblick:

[Under the hood tour of Azure AD Connect Health: AD FS Diagnostics Module – Azure AD Customer Experience Engineering Team]

https://blogs.technet.microsoft.com/aadceeteam/2015/02/13/under-the-hood-tour-of-azure-ad-connect-health-ad-fs-diagnostics-module/

Hier ist der Download:

[Skript AD FS Diagnostics Module]

https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/AD-FS-Diagnostics-Module-8269de31

