Blog-Statistik 2016

Hier ist unsere Statistik über die Zugriffe auf unser Blog im Gesamtjahr 2016. Wie immer gilt: Die Methoden, mit denen wir die Statistiken erheben, erfüllen keine wissenschaftlichen Ansprüche, geben aber aufschlussreiche Tendenzen wieder. Und auch weiterhin halten wir uns daran: Wir werten die Zugriffe komplett anonym aus und verwerten keine IP-Adressen oder andere persönliche Daten. Auch die Logdateien unseres Webservers anonymisieren wir umgehend, nachdem die Daten automatisiert protokolliert wurden (und vor der Auswertung).

Im vergangenen Jahr war der Zuwachs bei den Besucherzahlen weniger ausgeprägt als in manchen anderen Jahren. In den meisten Monaten 2016 lagen die Zahlen der “Unique Visitors” teils deutlich über 9.000 (jeweils gültig an den Werktagen).

Die Zugriffszahlen

Traditionell werten wir zwei Werte monatlich aus. Jeweils handelt es sich um so genannte “Unique Visitors”, also solche Zugriffe, die mit hoher Wahrscheinlichkeit einen zusammenhängenden “Besuch” unseres Blogs bedeuten (dieselbe IP-Adresse taucht zeitlich zusammenhängend für mehrere Seitenabrufe auf). Dabei interessieren uns die täglichen Durchschnittswerte und die monatliche Gesamtzahl. Auch weiterhin lässt sich gut an den täglichen Statistiken ablesen, dass faq-o-matic.net weit überwiegend beruflich genutzt wird: Die allermeisten Abrufe geschehen zu den deutschen Bürozeiten, also montags bis freitags zwischen etwa 8:00 Uhr und 18:00 Uhr.

Die Werte an Wochentagen bewegten sich fast im gesamten Jahr um die 9.000 Besucher. An Wochenenden kommen zwischen 5.000 und 6.000 Interessierte zu uns. Auf den Monat gerechnet lagen die Besucherzahlen zwischen etwa 215.000 und fast 230.000.

Die Unique Visitors in den einzelnen Monaten 2016

Die Allzeit-Kurve zeigt wie immer ein stetiges Auf und Ab, wobei die Gesamtwerte seit einiger Zeit recht stabil sind. Wie immer sind die Zahlen vor 2008 aus einzelnen Angaben zurückgerechnet. Die blaue Kurve zeigt die Summe der Besuche pro Monat, die rote den Durchschnittswert pro Tag.

Die Unique Visitors seit Gründung des Blogs

Unsere Beiträge

Im vergangenen Jahr erschienen nicht ganz so viele neue Beiträge wie in manchen anderen Jahren. Trotzdem ist es uns gelungen, mehr als unser angestrebtes “Minimum” von zwei neuen Blogposts pro Woche beizubehalten.

Monat Artikelzahl 1 7 2 8 3 8 4 9 5 9 6 10 7 4 8 13 9 9 10 11 11 9 12 6 Summe 103

Die beliebtesten Artikel

Hier nun wieder die beiden Listen der beliebtesten Artikel. Zunächst die Texte, die im Jahr 2016 neu erschienen sind, in der Reihenfolge der Zugriffszahlen (bester Wert zuerst). Die obersten zehn geben wir direkt an, für die weiteren Plätze bitte klicken.

Plätze 11 bis 50: Hier klicken

Die 2016 erschienenen Artikel in der Rangfolge ihrer Aufrufe

Beliebteste Artikel aus dem Gesamtbestand

Die zweite Liste zeigt, welche Artikel aus unserem gesamten Bestand seit 2005 im vergangenen Jahr am häufigsten aufgerufen wurden.

Plätze 11 bis 50: Hier klicken

Die Artikel aus dem Gesamtbestand in der Rangfolge ihrer Aufrufe im Jahr 2016

Externe Suchausdrücke

Die folgende Hitliste gibt wieder, mit welchen Suchausdrücken unsere Besucher im vergangenen Jahr am häufigsten zu uns gefunden haben. Es handelt sich um Web-Recherchen bei Google und Bing, die zu einem Artikelaufruf bei uns führten. (Andere Suchmaschinen spielen bei uns auch weiterhin praktisch keine Rolle.)

rufumleitung windows phone ADFS anrufweiterleitung windows phone anrufumleitung windows phone lumia rufumleitung einstellen rufumleitung lumia rufumleitung nokia lumia 930 rufumleitung lumia 930 never change a running system rufweiterleitung windows phone rufumleitung nokia lumia windows phone rufumleitung Rufumleitung Windows Phone Lumia 930 Windows Phone als Fernbedienung Hyper-V Windows Phone 10 Rufumleitung Rufumleitung Windows 10 Mobile laps anrufweiterleitung lumia 930

Suchausdrücke, mit denen Besucher uns bei Suchmaschinen (Google, Bing usw.) gefunden haben, in der Rangfolge der Häufigkeit

Referer-Domains

Die Browser geben beim Besuch einer Seite an, welche Seite sie vorher angezeigt haben. Daraus können wir Rückschlüsse ziehen, wer auf uns verlinkt und in welchen Communities unsere Artikel als verlässliche Quelle gelten.

Hier die Referer-Domains:

www.google.de www.google.at www.mcseboard.de www.bing.com itproblogs.de www.google.ch stephan-mey.de www.google.co.uk images.google.de www.google.com feedly.com duckduckgo.com startpage.com s3.feedly.com translate.googleusercontent.com www.gruppenrichtlinien.de webcache.googleusercontent.com www.borncity.com www.computerbase.de

Referer-Domains, von denen aus Besucher zu uns gelangt sind

Browser und Betriebssysteme

Hier die Rangfolge der Browser und Betriebssysteme, die unsere Besucher verwenden, um bei uns zu lesen. Die Werte unterscheiden sich teils deutlich von denen anderer Webseiten – ein klarer Hinweis darauf, dass wir als Nischen-Blog ein spezielles Publikum haben. Die einzelnen Versionen des Internet Explorer und des Firefox schlüsseln wir nicht mehr auf.

Auffälligkeiten hierbei im Jahr 2016:

Die Verteilung der drei “großen” Browser verschiebt sich nun deutlicher. Firefox und der IE haben dabei recht deutlich nachgelassen. Chrome ist nun erheblich sichtbarer, aber immer noch seltener vertreten als auf vielen anderen Sites.

MS Edge ist weiterhin wenig beliebt. Auffällig ist aber, dass der Anteil von Windows 10 viel höher ist als der des Edge – Windows-10-Nutzer kommen also lieber mit anderen Browsern.

Nach wie vor ist Windows 7 als Betriebssystem bei unseren Besuchern am beliebtesten, der Wert ist gegenüber 2015 erneut recht deutlich gesunken. Windows 8.1 verabschiedet sich langsam, dafür hat Windows 10 seinen Anteil verdreifacht.

Immer noch waren einige unserer Besucher mit Windows XP unterwegs. Der Wert stagniert auf (zu) hohem Niveau.

Spannend: Linux ist häufiger vertreten als früher.

Auch weiterhin spielen Smartphones und Tablets bei uns kaum eine Rolle. Windows Phone wird wohl bald verschwunden sein.

System Anteil MSIE gesamt 20,5 % Edge 2,8 % Firefox gesamt 35,2 % Chrome 23,2 % Opera 0,4 % Windows XP 2,1 % Windows Vista 0,7 % Windows 7 36,4 % Windows 8 1,2 % Windows 8.1 8,2 % Windows 10 25,4 % Mac OS X 2,9 % Linux (diverse) 5,1 % Windows Phone 0,4 % iPad 0,8 % iPhone 1,3 % Android 2,2 %

Browser und Betriebssysteme und ihre Anteile an den Seitenaufrufen 2016

