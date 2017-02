Error 4372 beim Upgrade auf DPM 2016

Die System Center Suite ist inzwischen in Version 2016 veröffentlicht worden, daher wollte ich „mal eben" das Upgrade des DPM 2012 R2 auf 2016 vornehmen.

https://blogs.technet.microsoft.com/hybridcloud/2016/10/12/managing-the-software-defined-datacenter-with-system-center-2016

Eigentlich kein Hexenwerk. Sicherung des bestehenden Servers anfertigen und das Setup starten:

https://technet.microsoft.com/en-us/system-center-docs/dpm/get-started/upgrade-to-dpm-2016

Die Installation schlug allerdings fehl. Es wurde der Fehler 4372 gemeldet:

In der DPMSetup.log wird der Fehler folgendermaßen protokolliert:

DPM Setup failed to attach the DPM database files to DESP004.Investigate why the DPM database files cannot attach to DESP004 and then install System Center 2016 DPM again.Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.Setup.Exceptions.BackEndErrorException: exception —> System.Data.SqlClient.SqlException: Only user processes can be killed.