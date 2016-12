Hyper-V: Der virtuelle Switch

Die Netzwerkoptionen in Hyper-V gehören zu den Komponenten, die am häufigsten missverstanden werden. Das liegt nicht an der eigentlichen Technik, sondern an der Einbindung in die grafische Verwaltungsoberfläche. Hier hat Microsoft seit vielen Jahren leider die Gelegenheit versäumt, ein übersichtliches Werkzeug bereitzustellen.

Der Hyper-V-Experte Eric Siron hat in einem Blog-Artikel die Technik und die Zusammenhänge sehr gut dargestellt:

[What is the Hyper-V Virtual Switch and how does it work?]

http://www.altaro.com/hyper-v/the-hyper-v-virtual-switch-explained-part-1/

