José 3.11: Und nochmal neu …

Hui, mit der Version 3.11 von José haben wir aber einiges zu tun. Nachdem wir erst die falsche Version zum Download gestellt hatten, meldete sich gestern ein Leser mit dem Hinweis, es handele sich immer noch um die 3.10. Ein Test-Download bestätigte das aber nicht – das war die Version 3.11.

Tatsächlich hatten wir aber vergessen, die neue Versionsnummer auch im GUI einzutragen. jose.hta meldete sich immer noch als Version 3.10 (obwohl in den Code-Kommentaren auch die richtige Version steht). Also ein kosmetischer Fehler – nur an einer Stelle die Änderung vergessen.

Nun gibt es also nochmal eine neue Version 3.11, die sich auch im GUI richtig ausweist. Funktional hat sich nichts geändert. Danke an den Leser für den Hinweis!

José Active-Directory-Dokumentation

(Lustiger Umstand: In der englischen Version gab es den kosmetischen Bug nicht. ;))

