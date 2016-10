Bei unserem letzten Update für das AD-Dokumentationsskript José ist uns ein Fehler unterlaufen: Der Download nannte sich zwar „jose311.zip", enthalten war aber die ältere Version 3.10. Das haben wir jetzt korrigiert, die Fassung für den Download ist nun also wirklich die 3.11 (sowohl in der englischen als auch in der deutschen Version).

Danke für den Hinweis an @duftbaeumchen.

