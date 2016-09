Microsoft-Konten: Künftig nicht mehr mit Firmen-Mailadresse

Microsoft hat den Prozess zum Erzeugen neuer Microsoft-Konten (früher als “Live-ID” bekannt) geändert. Künftig wird es nicht mehr möglich sein, einen persönlichen Account mit einer Firmen-Mailadresse zu erzeugen, sofern die Mail-Domain der Firma bereits in Azure eingerichtet ist.

Bestehende Konten sind hiervon nicht betroffen, die Änderung bezieht sich nur auf neue Konten. Der Hintergrund ist, dass gerade in großen Unternehmen, die mit Microsofts Cloud-Diensten arbeiten, immer wieder Namenskonflikte auftreten, die bei der Anmeldung hinderlich sind.

Näheres dazu:

[blog.atwork.at | No more ORG email addresses for MSA]

http://blog.atwork.at/post/2016/09/16/No-more-ORG-email-addresses-for-MSA

