Access-based Enumeration (ABE): Hintergründe und Empfehlungen

Ein lesenswerter Artikel auf dem Active-Directory-Blog im TechNet beschreibt einige Hintergründe zur Access-based Enumeration (ABE). Diese Funktion ermöglicht es, dass ein User nur die Ordner und Dateien einer Windows-Freigabe angezeigt bekommt, für die er auch tatsächlich Berechtigungen hat.

ABE ist bei Dateiserver-Admins beliebt, weil sie komplexe Ordnerstrukturen für den Anwender besser handhabbar macht. Gleichzeitig gilt sie als Sicherheitsfunktion, weil Anwender erst gar nicht die Existenz bestimmter sensibler Objekte wahrnehmen. Die Nachteile der ABE sind hingegen weit weniger bekannt.

Access-Based Enumeration (ABE) Concepts (part 1 of 2) | Ask the Directory Services Team

https://blogs.technet.microsoft.com/askds/2016/09/01/access-based-enumeration-abe-concepts-part-1-of-2/

