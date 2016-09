Für das Hyper-V-Training, das ich am 28. September 2016 in Dortmund für die Zeitschrift “IT-Administrator” halte, sind noch Teilnehmerplätze erhältlich. Bei den beiden anderen Terminen in Hamburg und Dietzenbach (bei Frankfurt) wird es jetzt langsam eng.

Wer noch Interesse hat oder wer sich gleich anmelden möchte, findet alles Wichtige hier:

[IT-Administrator Workshops]

https://www.it-administrator.de/trainings/210433.html

Kurzlink zu diesem Artikel:

http://faq-o-matic.net/?p=7506